Трамп назвал отличным свой вчерашний разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку по украинскому урегулированию. Вчерашний разговор с российским лидером он назвал «отличным».

«Он хочет заключить сделку. И если Зеленский хочет заключить сделку, это будет замечательно», — сказал Трамп.

Главным препятствием на пути к соглашению американский лидер назвал личные отношения между Путиным и Зеленским. По его мнению, взаимная неприязнь мешает продвижению переговорного процесса. При этом Трамп считает, что обе стороны уже устали от продолжающегося конфликта. По его словам, это касается как Путина, так и Зеленского.

Ранее Life.ru писал, что Путин и Трамп провели телефонный разговор 8 сентября. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа длилась ровно час, прошла конструктивно и была сосредоточена на украинском урегулировании.

Госсекретарь США Марко Рубио позднее заявил, что в ближайшие недели может появиться дорожная карта для возобновления трёхсторонних переговоров России, США и Украины. При этом в Кремле заявили, что до этого момента стороны ещё не дошли.