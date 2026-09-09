До «дорожной карты» ещё не дошли: Песков ответил на заявление Рубио по Украине

Ранее Рубио сообщил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров России и Украины при посредничестве Вашингтона. По его словам, недавние встречи американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве были содержательными и включали обсуждение новых идей, однако заметного сближения позиций сторон пока не произошло: у Москвы и Киева сохраняются чёткие «красные линии» и готовность к взаимным уступкам остаётся ограниченной. Рубио подчеркнул, что не испытывает ни чрезмерного оптимизма, ни пессимизма и допускает, что новая дорожная карта позволит перезапустить переговоры и в перспективе выйти на решение, приемлемое для обеих сторон.