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Регион
Опубликовано 9 сентября, 10:30

До «дорожной карты» ещё не дошли: Песков ответил на заявление Рубио по Украине

Песков заявил, что дорожной карты по урегулированию на Украине пока нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Оформленной программы или дорожной карты по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не намерена публично обсуждать отдельные пункты возможных договорённостей. По его словам, говорить о сформированном плане на этом этапе преждевременно.

«Каких-либо, скажем так, оформленных стройных программ или дорожных карт в настоящий момент нет», — сказал Песков.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, ранее заявившего о возможности приблизиться к разработке плана дальнейшего урегулирования ситуации на Украине.

Песков: Участие Европы может осложнить переговоры по Украине
Песков: Участие Европы может осложнить переговоры по Украине

Ранее Рубио сообщил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров России и Украины при посредничестве Вашингтона. По его словам, недавние встречи американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве были содержательными и включали обсуждение новых идей, однако заметного сближения позиций сторон пока не произошло: у Москвы и Киева сохраняются чёткие «красные линии» и готовность к взаимным уступкам остаётся ограниченной. Рубио подчеркнул, что не испытывает ни чрезмерного оптимизма, ни пессимизма и допускает, что новая дорожная карта позволит перезапустить переговоры и в перспективе выйти на решение, приемлемое для обеих сторон.

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Александр Юнашев
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