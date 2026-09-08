Песков: Участие Европы может осложнить переговоры по Украине

Подключение европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию скорее способно осложнить процесс, чем помочь ему. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Скорее, это может осложнить переговорный процесс, потому что, в отличие от США, европейцы на деле делают всё, чтобы не дать этой войне завершиться», — заявил Песков.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что во время переговоров в Киеве к американской делегации присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. По его словам, они участвовали в согласовании дальнейших шагов по урегулированию.

При этом в Кремле позитивно оценивают посреднические усилия Вашингтона. Ранее Песков называл поездки Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев «маленьким шагом в сторону мира».

Как сообщал Life.ru, Россия рассчитывает на возобновление трёхстороннего переговорного формата с участием Москвы, Вашингтона и Киева. Песков подчёркивал, что Москва положительно оценивает работу американских посредников.