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Опубликовано 8 сентября, 11:03

Песков: Участие Европы может осложнить переговоры по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подключение европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию скорее способно осложнить процесс, чем помочь ему. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Скорее, это может осложнить переговорный процесс, потому что, в отличие от США, европейцы на деле делают всё, чтобы не дать этой войне завершиться», — заявил Песков.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что во время переговоров в Киеве к американской делегации присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. По его словам, они участвовали в согласовании дальнейших шагов по урегулированию.

Лавров отказался раскрывать, что Уиткофф и Кушнер «привезли в Москву и отвезли в Киев»
Лавров отказался раскрывать, что Уиткофф и Кушнер «привезли в Москву и отвезли в Киев»

При этом в Кремле позитивно оценивают посреднические усилия Вашингтона. Ранее Песков называл поездки Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев «маленьким шагом в сторону мира».

Как сообщал Life.ru, Россия рассчитывает на возобновление трёхстороннего переговорного формата с участием Москвы, Вашингтона и Киева. Песков подчёркивал, что Москва положительно оценивает работу американских посредников.

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Александра Вишнякова
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