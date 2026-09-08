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Опубликовано 8 сентября, 09:20

Песков: Россия рассчитывает на возобновление переговоров с США и Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Переговорный процесс между Россией, Украиной и США может получить продолжение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возвращение к трёхстороннему формату и рассчитывает на подвижки благодаря работе американских представителей.

Активность американских посредников сейчас сосредоточена на контактах с Москвой и Киевом. Представители Вашингтона перемещаются между двумя столицами, передавая сторонам позиции друг друга.

«Мы надеемся, что в этом отношении наметятся определённые подвижки. Мы рассчитываем на возобновление переговоров в трёхстороннем формате — с участием России, Украины и США», — сказал он.

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Ранее Стив Уиткофф сообщил о заметных подвижках в переговорном процессе. Спецпосланник президента США отметил, что стороны продвинулись в обсуждении дальнейших дипломатических шагов.

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Милена Скрипальщикова
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