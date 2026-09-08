«Приехали с ещё худшими условиями»: На Украине истерика из-за условий переговоров Уиткоффа и Кушнера
Депутат Рады Скороход заявила об ухудшении условий мира после визита Уиткоффа
Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили киевскому руководству обновленный проект мирного соглашения. По словам депутата Верховной рады Анны Скороход, этот документ оказался значительно жёстче всех предыдущих версий.
Парламентарий подчеркнула отсутствие позитивных сдвигов в диалоге. Она прямо заявила журналистам: «Это был не то, что не прорыв, они приехали с ещё худшими условиями, чем мы имели до».
Главное отличие нового пакета заключается в пересмотре базовых принципов. От Киева теперь официально требуют внести правки в основной закон страны и признать территориальные изменения. Ранее подобные шаги не выдвигались как прямое обязательное условие для старта диалога.
Скороход отметила наличие дополнительных закрытых пунктов сделки. Однако раскрывать их она отказалась, сославшись на конфиденциальность данных, которые были получены неофициальным путем.
Напомним, Уиткофф и Кушнер 5 сентября посетили Москву, где встретились с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день американские представители провели переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. Стороны рассчитывают добиться прогресса в урегулировании конфликта до зимы.
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