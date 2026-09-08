Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 08:47

Лавров отказался раскрывать, что Уиткофф и Кушнер «привезли в Москву и отвезли в Киев»

Лавров призвал не спекулировать о переговорах Уиткоффа и Кушнера

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не строить ничем не подкреплённых предположений о том, какие именно идеи по урегурированию американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Москву, а затем передали Киеву.

По словам главы МИД РФ, российская дипломатия предпочитает раскрывать только ту часть содержания переговоров, которую стороны считают возможным вынести в публичное пространство.

«Я не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать о том, а что же они привезли в Москву, что же господин Уиткофф и господин Кушнер потом отвезли в Киев», — заявил Лавров в ответ на вопрос американского аналитика Эндрю Наполитано в программе «Большая игра».

FT: Уиткофф и Кушнер привезли новые предложения по урегулированию на Украине
FT: Уиткофф и Кушнер привезли новые предложения по урегулированию на Украине
На лице написано – «дебилы»: Профайлер считал у Уиткоффа испанский стыд после стендапа Зеленского на переговорах
На лице написано – «дебилы»: Профайлер считал у Уиткоффа испанский стыд после стендапа Зеленского на переговорах

Ранее в Кремле также отказались раскрывать содержание предложений, которые Уиткофф и Кушнер представили Путину. Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что подробности закрытых переговоров публично обсуждаться не будут. Напомним, что Уиткофф и Кушнер 5 сентября провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а затем направились в Киев для продолжения контактов с украинской стороной.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Переговоры по Украине
  • Сергей Лавров
  • Стив Уиткофф
  • Джаред Кушнер
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar