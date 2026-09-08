Лавров отказался раскрывать, что Уиткофф и Кушнер «привезли в Москву и отвезли в Киев»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не строить ничем не подкреплённых предположений о том, какие именно идеи по урегурированию американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Москву, а затем передали Киеву.

По словам главы МИД РФ, российская дипломатия предпочитает раскрывать только ту часть содержания переговоров, которую стороны считают возможным вынести в публичное пространство.

«Я не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать о том, а что же они привезли в Москву, что же господин Уиткофф и господин Кушнер потом отвезли в Киев», — заявил Лавров в ответ на вопрос американского аналитика Эндрю Наполитано в программе «Большая игра».

Ранее в Кремле также отказались раскрывать содержание предложений, которые Уиткофф и Кушнер представили Путину. Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что подробности закрытых переговоров публично обсуждаться не будут. Напомним, что Уиткофф и Кушнер 5 сентября провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а затем направились в Киев для продолжения контактов с украинской стороной.