На лице написано – «дебилы»: Профайлер считал у Уиткоффа испанский стыд после стендапа Зеленского на переговорах

Смех и шутки Владимира Зеленского на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — это способ справляться со стрессом. При этом у остальных участников переговоров на лице читалось сильное напряжение. Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко разобрал для Life.ru невербальные реакции сторон встречи в Киеве.

Что касается Зеленского на встрече с представителями США, это его типичная манера, он же комик. В любой ситуации он не чувствует какой-либо серьёзности и просто начинает шутить — это его нормальный способ подстроиться под кого-то через юмор. Илья Анищенко Профайлер

Профайлер напомнил, что похожее поведение Зеленский демонстрировал и раньше. По его мнению, даже в серьёзной обстановке тот прибегает к юмору как к способу выйти из состояния стресса.

Особенно интересной Анищенко назвал реакцию сидевших рядом участников переговоров. Если часть украинской делегации поддерживала общее веселье, то поведение Кирилла Буданова*, по оценке эксперта, заметно отличалось.

Поведение украинской делагации на встрече с представителями США шокировало всех. Видео © X / jngljourney

«У Буданова такая улыбка — подавление стресса и взгляд вниз. Это, знаете, испанский стыд. Стыдно за то, что Зеленский так шутит на таких серьёзных переговорах», — рассказал профайлер Life.ru.

Схожую реакцию Анищенко увидел и у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По его словам, американец улыбался сдержанно, дёргал рукой, прикасался к лицу и опускал взгляд. Джаред Кушнер, напротив, по оценке эксперта, спокойнее поддерживал улыбку собеседников.

«У Уиткоффа тоже испанский стыд. Он вроде бы улыбнулся, но сдержанно, рукой дёргал, потом прикоснулся к лицу — там явно натянутая улыбка», — считает Анищенко.

Отдельно профайлер обратил внимание на движение плеча и попытку Уиткоффа отвести корпус после взгляда в сторону украинской делегации. Такое поведение он охарактеризовал как «лимбическое бегство» — выраженную стрессовую реакцию.

«Он опускает голову вниз, ему стыдно. Видите, он ещё отдёргивает плечо, как только посмотрел на представителей киевского режима. Это лимбическое бегство, очень сильная стрессовая реакция», — заявил эксперт.

По словам Анищенко, если образно перевести увиденную им невербальную реакцию Уиткоффа в слова, она могла бы звучать крайне резко.

«Читается что-то вроде: «Реально позор, это вообще неприемлемо. Что тут происходит, куда я приехал и кто со мной собирается говорить?». На его лице буквально написано: «Дебилы», только он всё это сдержал и, как опытный дипломат, просто испытал испанский стыд, не показав ничего более», — заключил Илья Анищенко в беседе с Life.ru.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал поведение Владимира Зеленского и членов украинской делегации на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. На видео, ставшем поводом для критики, Зеленский и другие представители украинской стороны ведут себя чересчур неформально — широко улыбаются и отшучиваются. А глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия даже хвастается своей футболкой с надписью «Київський режим». Видно, что Уиткофф и Кушнер не были вдохновлены таким мерчем.

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