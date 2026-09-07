«Это позор»: Ирландский журналист разнёс ржущего Зеленского за поведение перед США

Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался в адрес Владимира Зеленского и членов украинской делегации, раскритиковав их поведение во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Боуз опубликовал соответствующий пост в социальной сети X (бывший Twitter), где прокомментировал кадры с мероприятия. На видео, ставшем поводом для критики, Зеленский и другие представители украинской стороны ведут себя неформально — широко улыбаются и отшучиваются.

Поведение украинской делагации на встрече с представителями США шокировало всех. Видео © X / jngljourney

«Мягко говоря, это позор», — так журналист охарактеризовал поведение украинского лидера и его окружения, не скрывая своего возмущения контрастом между серьёзностью ситуации и тоном общения с американскими гостями.

Публикация Боуза вызвала широкий резонанс в сети, спровоцировав дискуссию о дипломатическом этикете и уместности подобных проявлений эмоций на официальных переговорах высокого уровня.