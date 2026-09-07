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Регион
Опубликовано 7 сентября, 08:19

«Это позор»: Ирландский журналист разнёс ржущего Зеленского за поведение перед США

Ирландский репортёр назвал поведение команды Зеленского позором

Обложка © X / jngljourney

Обложка © X / jngljourney

Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался в адрес Владимира Зеленского и членов украинской делегации, раскритиковав их поведение во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Боуз опубликовал соответствующий пост в социальной сети X (бывший Twitter), где прокомментировал кадры с мероприятия. На видео, ставшем поводом для критики, Зеленский и другие представители украинской стороны ведут себя неформально — широко улыбаются и отшучиваются.

Поведение украинской делагации на встрече с представителями США шокировало всех. Видео © X / jngljourney

«Мягко говоря, это позор», — так журналист охарактеризовал поведение украинского лидера и его окружения, не скрывая своего возмущения контрастом между серьёзностью ситуации и тоном общения с американскими гостями.

Публикация Боуза вызвала широкий резонанс в сети, спровоцировав дискуссию о дипломатическом этикете и уместности подобных проявлений эмоций на официальных переговорах высокого уровня.

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Напомним, 5 сентября спецпосланник по вопросам регионального урегулирования Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили российскую столицу для обсуждения украинской повестки. В ходе консультаций в Кремле Владимир Путин подчеркнул готовность Москвы рассматривать американских представителей в качестве потенциальных посредников. Российский лидер отметил конструктивный характер подобных контактов, добавив, что диалог на таком уровне в текущих условиях является необходимым шагом для поиска решений. После встречи в Москве американские представители провели переговоры в Киеве.

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Оксана Попова
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