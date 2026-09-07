«Как клоуны»: Украинцы подняли на смех видок Зеленского и его свиты на переговорах с Уиткоффом

Официальная встреча с американскими представителями в Киеве неожиданно дала повод для обсуждения не только переговоров, но и внешнего вида украинской делегации. Пользователи Сети обратили внимание на отсутствие делового дресс-кода у Владимира Зеленского и сопровождавших его представителей Украины.

На переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером Зеленский, глава президентского офиса Кирилл Буданов* и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия появились в чёрной одежде и без галстуков. При этом некоторые участники встречи были в кроссовках.

В Сети такой выбор одежды вызвал резкую реакцию. Один из пользователей написал, что украинские представители выглядели «как клоуны», посетовав на их одежду. Другие комментаторы отдельно прошлись по внешнему виду Буданова*, Арахамии и главы украинской делегации Рустема Умерова.

«Со стороны Украины какая-то бригада, а не представители государства: руководитель офиса украинского лидера в кепке и форме полиции, Умеров как владелец похоронного бюро и в кроссовках. Арахамия в футболке и кроссовках», – заявил один из пользователей.

На фоне этого в Сети появились ироничные комментарии о том, что Уиткофф даже не узнал Буданова. При этом часть украинских пользователей обвинила представителей властей в пренебрежении протоколом и официальным характером встречи. Некоторые комментаторы и вовсе призвали отправить руководителей страны на фронт.

Ранее Life.ru писал, что Стив Уиткофф назвал переговоры в Киеве «очень содержательными». Американский спецпосланник заявил, что делегация США настроена продолжать работу над урегулированием конфликта. Зять президента США Джаред Кушнер также рассказал о позиции Дональда Трампа: американский лидер хочет не только завершить боевые действия, но и создать условия, которые позволят избежать нового конфликта в будущем.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.