Отмек для Уиткоффа: Историк объяснил, почему попытка Киева присвоить крымские блюда – спекуляция

После того как Украина представила блюда крымскотатарской кухни американской делегации как часть своего культурного наследия, историк Олег Шишкин рассказал Life.ru, почему считает такую трактовку исторически спорной. По его словам, многие из поданных блюд сформировались под сильным влиянием Османской империи и не имеют непосредственно украинского происхождения.

Я думаю, что блюда, которыми угощали американцев, точно не украинские и даже не совсем крымскотатарские. Это блюда, которые появились там благодаря Османской империи Олег Шишкин Историк

Шишкин напомнил, что кухня Крыма складывалась на протяжении столетий под влиянием разных народов, а особенно заметный след в ней оставила Османская империя. Поэтому попытку представить подобные блюда исключительно как украинское наследие эксперт считает прежде всего политическим жестом.

«А то, что происходят эти спекуляции со стороны Украины, — ну что ж, значит, нам хотят показать какую-то оригинальность, хотя никакой оригинальности за этими блюдами не стоит. Если все разговоры о национальности сводятся к еде, то это выглядит довольно странно. Поели — и всё поняли, что ли?» — заявил Шишкин.

Отдельно историк затронул и многолетний спор вокруг борща. По его мнению, это общее для нескольких народов блюдо, которое невозможно однозначно привязать исключительно к одной национальной традиции.

«Что борщ украинский, что борщ в Ростове-на-Дону — это всё будет одно и то же», — считает эксперт. Он напомнил, что различные варианты этого блюда на протяжении долгого времени существовали в том числе в казачьей среде.

По мнению Шишкина, использование еды для демонстрации политической позиции мало что говорит о реальной истории блюда.

«Кто-то на основании блюд хочет сообщить о себе что-то оригинальное. Но ничего оригинального за этим не стоит», — заключил историк Олег Шишкин в беседе с Life.ru.