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Опубликовано 7 сентября, 07:30

Украина объявила татарские блюда своим наследием и накормила ими американских эмиссаров

Джаред и Кушнер по пути в Киев отведали крымскотатарские блюда

Украина объявила крымскотатарские блюда своим наследием и накормила ими американских эмиссаров. Обложка © Укрзализныця

Украина объявила крымскотатарские блюда своим наследием и накормила ими американских эмиссаров. Обложка © Укрзализныця

Украинские власти организовали питание для американской делегации, состоящей из Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, в специальном поезде. Пассажирам предложили блюда крымскотатарской кухни, включая «отмек» (национальный хлеб), «мезе», летний салат, бахчисарайский шашлык и традиционный компот из сухофруктов «хошаф».

Украина объявила крымскотатарские блюда своим наследием и накормила ими американских эмиссаров. Фото © Укрзализныця

Украина объявила крымскотатарские блюда своим наследием и накормила ими американских эмиссаров. Фото © Укрзализныця

Представители Украинских железных дорог поспешили заявить, что подобный выбор угощений — это демонстрация «неотъемлемой части культурного наследия Украины». По их мнению, такие гастрономические решения подчёркивают политическую позицию Киева в отношении территориальной принадлежности полуострова.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова раскритиковала этот жест, назвав его излишне театральным. Она отметила, что предложенный набор закусок не является привычным для украинцев, и многие жители страны даже не знают названий этих позиций.

Автор комментария подчеркнула, что официальные лица Украины не способны организовать приём гостей без политического подтекста. Она с иронией добавила, что если делегатам понравилась такая трапеза, то логичнее было бы пробовать подобные блюда непосредственно в России.

Ситуация вызвала обсуждение в медиа, так как многие увидели в этом попытку использовать еду как инструмент для продвижения внешнеполитических нарративов. Теперь эксперты задаются вопросом, насколько подобные жесты эффективны в дипломатических коммуникациях.

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Между тем американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед встречей в Кремле провели около трёх с половиной часов за деловым обедом в одном из московских ресторанов. Вместе с ними был спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Больше новостей о российско-американских контактах и переговорах по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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