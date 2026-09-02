Во Владивостоке в кафе телеканала RT на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) «Горячая линия» представили меню с названиями, отсылающими к международной и российской политической повестке, включая «Чай Зеленский на какой-то траве» и дошик «Минские соглашения».

На ВЭФ представили новое меню. Фото © RT

В числе позиций — напитки «Закат Европы», «Ормузский пролив», «Американо дерзкий» и «МОКачино». Воду предлагают под названиями «Вода по-европейски» (без газа) и «Сила Сибири» (вода с газом), коктейли — «Апероль Мерц» и «Лонг Эпштейн Айленд». В меню также добавили чай «Зеленский на какой-то траве», дошик «Минские соглашения» со вкусом 2015 года, «Киевский торг» и «Орешник».

Ранее Life.ru писал, что гости XI ВЭФ во Владивостоке могут не только обсуждать деловые вопросы, но и попробовать блюда из дальневосточных продуктов. На рыбном рынке участникам предлагают уху, чебуреки с крабом, оленину и минтай. Среди предложений есть несколько вариантов с олениной. Посетителям предлагают борщ, пельмени и кашу с этим мясом. Стоимость таких блюд составляет от 650 до 700 рублей. Сливочная дальневосточная уха с лососем, палтусом и чесночными гренками обойдётся в 820 рублей.