Уиткофф оставил в московском ресторане уникальную монету-медальон

Памятный предмет, который спецпосланник президента США Стив Уиткофф оставил в московском ресторане, оказался не обычной сувенирной монетой, а личным медальоном. В магазине сувениров при Белом доме заявили, что такой предмет никогда не поступал в свободную продажу.

Как сообщили РИА «Новости» представители официального магазина рядом с американской резиденцией, монета похожа на так называемый памятный медальон challenge coin – традиционный знак признания заслуг или принадлежности к определённому сообществу.

«Это похоже на памятный медальон, который вручается как признание заслуг или в честь знаковых событий. В продаже такого нет», — рассказали сотрудники магазина.

Там уточнили, что в ассортименте есть другие памятные изделия – монеты в честь президентов США, медальоны, посвящённые Белому дому и транспорту первых лиц государства. Однако предмет, связанный с Уиткоффом, среди них отсутствует. Также похожего сувенира не обнаружили и в магазине исторической ассоциации Белого дома. Представители учреждения пояснили, что подобные медальоны имеют давнюю традицию: изначально их использовали в вооружённых силах как символ принадлежности к подразделению или в память о важных событиях.

Уиткофф оставил монету во время визита в Москву. Предмет привлёк внимание после переговоров спецпосланника президента США с российской стороной.

Ранее Life.ru писал, что Стив Уиткофф назвал встречу с Владимиром Путиным одним из самых памятных событий в своей карьере. Американский спецпосланник поблагодарил российского лидера за переговоры в Кремле и отметил значимость состоявшегося разговора. Во встрече также участвовали представители российской и американской делегаций, обсуждавшие вопросы двусторонних отношений и международной повестки.