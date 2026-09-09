Рубио: На переговорах с Уиткоффом и Кушнером были содержательные предложения
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Представители США обсудили новые предложения по украинскому урегулированию во время консультаций в Москве и Киеве. В переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил журналистам в Колумбии.
«Я бы назвал эти выходные содержательными в том смысле, что возобновилось взаимодействие после многих месяцев, когда его не было», — отметил Рубио.
По словам госсекретаря, стороны представили и обсудили новые идеи. При этом он подчеркнул, что для продвижения к урегулированию предстоит ещё много работы.
Рубио также назвал состоявшиеся контакты содержательными, однако отказался оценивать их как хорошие или плохие. Он добавил, что не хочет проявлять чрезмерный оптимизм, но и не считает ситуацию поводом для пессимизма.
Госсекретарь не стал раскрывать содержание предложений, которые обсуждали участники встреч.
Напомним, что 5 сентября Уиткофф и Кушнер посетили Москву и встретились с президентом России Владимиром Путиным. Уже 6 сентября представители США прибыли в Киев, где провели переговоры с Владимиром Зеленским. Затем контакты продолжились на уровне лидеров России и США. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Владимир Путин и Дональд Трамп 8 сентября поговорили по телефону.
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