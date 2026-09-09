Рубио: На переговорах с Уиткоффом и Кушнером были содержательные предложения

Представители США обсудили новые предложения по украинскому урегулированию во время консультаций в Москве и Киеве. В переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил журналистам в Колумбии.

«Я бы назвал эти выходные содержательными в том смысле, что возобновилось взаимодействие после многих месяцев, когда его не было», — отметил Рубио.

По словам госсекретаря, стороны представили и обсудили новые идеи. При этом он подчеркнул, что для продвижения к урегулированию предстоит ещё много работы.

Рубио также назвал состоявшиеся контакты содержательными, однако отказался оценивать их как хорошие или плохие. Он добавил, что не хочет проявлять чрезмерный оптимизм, но и не считает ситуацию поводом для пессимизма.

Госсекретарь не стал раскрывать содержание предложений, которые обсуждали участники встреч.