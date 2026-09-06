Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину после визита в Москву
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Киев, сообщает украинское издание «Инсайдер».
Американские представители приехали на Украину после визита в Москву, где они провели встречу с президентом России Владимиром Путиным. В Киеве Уиткофф и Кушнер продолжат обсуждение предложений администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
В Белый доме рассказали, что Уиткофф обсуждал с Путиным «существенные планы» по Украине. В ожидании миротворцев Трампа Зеленский собрал свою переговорную группу на совещание.
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