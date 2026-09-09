Уиткофф и Кушнер всё? FT узнала о перестройке переговорной команды Трампа

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф может получить более заметную роль в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Администрация Дональда Трампа рассматривает перестройку своей переговорной команды, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Окончательного решения американский лидер пока не принял. По информации издания, Белый дом некоторое время изучал варианты изменения формата челночной дипломатии после того, как переговорный процесс оказался заторможен на фоне обострения вокруг Ирана.

Один из рассматриваемых сценариев предполагает усиление роли Рэтклиффа и сокращение участия Стива Уиткоффа. При этом директор ЦРУ может поддерживать контакты с Москвой и Киевом в рамках переговорного процесса.

Команда Трампа также изучала другие способы создания дополнительных каналов связи с российской стороной. Среди вариантов FT называет назначение нового американского посла в России.

Уиткофф, в свою очередь, рассчитывает сохранить статус специального посланника и сосредоточиться прежде всего на ближневосточном направлении. При этом источники газеты допускают, что он может и дальше участвовать в работе по украинскому урегулированию одновременно с Рэтклиффом.

Ранее Life.ru писал, что Уиткофф и Джаред Кушнер рассчитывают добиться прорыва в переговорах по Украине до зимы. Американские представители сообщили об этом во время недавних консультаций в Киеве.