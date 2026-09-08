Ушаков поставил «плюс» визитам посланников Трампа и анонсировал продолжение контактов
Ушаков: В Москве положительно оценили итоги визита Уиткоффа и Кушнера
Обложка © ТАСС / Кристина Соловьева
В Кремле положительно оценили итоги поездки представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Итоги поездок были оценены со знаком плюс. И работа по этим каналам, как и, кстати, по многим другим, будет продолжена», — заявил он.
Уиткофф и Кушнер 5 сентября провели более трёх часов на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле. После Москвы американские представители отправились в Киев для продолжения контактов по украинскому урегулированию.
По завершении поездок сам Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Москве и Киеве. По его словам, продвижение есть в том числе в вопросе организации новых трёхсторонних встреч.
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