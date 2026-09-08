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Опубликовано 8 сентября, 14:24

Ушаков поставил «плюс» визитам посланников Трампа и анонсировал продолжение контактов

Ушаков: В Москве положительно оценили итоги визита Уиткоффа и Кушнера

Обложка © ТАСС / Кристина Соловьева

Обложка © ТАСС / Кристина Соловьева

В Кремле положительно оценили итоги поездки представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Итоги поездок были оценены со знаком плюс. И работа по этим каналам, как и, кстати, по многим другим, будет продолжена», — заявил он.

Уиткофф и Кушнер 5 сентября провели более трёх часов на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле. После Москвы американские представители отправились в Киев для продолжения контактов по украинскому урегулированию.

Путин и Трамп будут и дальше взаимодействовать лично и через спецпосланников
Путин и Трамп будут и дальше взаимодействовать лично и через спецпосланников

По завершении поездок сам Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Москве и Киеве. По его словам, продвижение есть в том числе в вопросе организации новых трёхсторонних встреч.

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Полина Никифорова
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