Ушаков поставил «плюс» визитам посланников Трампа и анонсировал продолжение контактов

В Кремле положительно оценили итоги поездки представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Итоги поездок были оценены со знаком плюс. И работа по этим каналам, как и, кстати, по многим другим, будет продолжена», — заявил он.

Уиткофф и Кушнер 5 сентября провели более трёх часов на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле. После Москвы американские представители отправились в Киев для продолжения контактов по украинскому урегулированию.

По завершении поездок сам Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Москве и Киеве. По его словам, продвижение есть в том числе в вопросе организации новых трёхсторонних встреч.