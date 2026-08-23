«Обкурился в хлам»: Экс-разведчик США нашёл причину дерзких заявлений Зеленского в адрес Путина

Ранее президент России Владимир Путин назвал «экзотическими и неприемлемыми» предложения Киева, которые доводятся до Москвы в рамках возможных переговоров. Глава государства пояснил, что не хочет вдаваться в детали, поскольку это лишь зондаж по разным направлениям, а подобные идеи звучали и раньше, но сейчас подаются иначе.