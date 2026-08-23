«Обкурился в хлам»: Экс-разведчик США нашёл причину дерзких заявлений Зеленского в адрес Путина
Экс-разведчик США Риттер назвал Зеленского неадекватным
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер резко раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что украинский лидер находится «в неадекватном состоянии». Своё мнение Риттер выразил в соцсети X, комментируя слова Зеленского о якобы нежелании президента РФ Владимира Путина завершать конфликт на Украине.
«Ты обкурился в хлам», — написал американский экс-разведчик.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «экзотическими и неприемлемыми» предложения Киева, которые доводятся до Москвы в рамках возможных переговоров. Глава государства пояснил, что не хочет вдаваться в детали, поскольку это лишь зондаж по разным направлениям, а подобные идеи звучали и раньше, но сейчас подаются иначе.
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