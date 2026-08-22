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22 августа, 16:48

Путин назвал «экзотическими» предложения Киева по переговорам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал «экзотическими и неприемлемыми» предложения Киева, которые доводятся до Москвы в рамках возможных переговоров. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Российский лидер пояснил, что не хочет вдаваться в детали, поскольку это лишь зондаж по различным направлениям. Он отметил, что подобные идеи звучали и раньше, но в текущей ситуации подаются иначе. При этом говорить о том, что могло бы лечь в основу реальных договорённостей, по словам Путина, пока преждевременно.

«Но забегать вперёд и говорить о том, что могло бы быть положено в основу возможных договорённостей пока преждевременно», — отметил Путин.

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Ранее президент заявил о наращивании ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, включая объекты в Киеве. По его словам, это стало ответом на атаки ВСУ по гражданской промышленности и логистике в России.

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Александра Мышляева
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