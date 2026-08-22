«Особое удовольствие»: Путин сравнил удары ВСУ по гражданским с преступлениями нацистов

Украинские неонацисты получают особое удовольствие от преступлений против мирных жителей, как это делали нацисты в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. Об этом Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести». Сам разговор был посвящён в том числе участившимся атакам ВСУ по российским гражданским объектам.

«Мы хорошо знаем, что нацисты времён Великой Отечественной войны и Второй мировой войны и неонацисты сегодня испытывали и, судя по всему, испытывают особое удовлетворение, удовольствие, совершая подобные преступления, [нанося удары по мирным жителям], и мы видим, что эти преступления продолжаются», — сказал Путин.

Ранее в этом же интервью президент связал наращивание ракетных и беспилотных атак с попыткой Киева и его западных кураторов нанести России очередное стратегическое поражение. По его словам, среди целей были удары по гражданским объектам и логистической инфраструктуре.

Путин также заявил, что Россия будет отвечать на атаки по своей логистике. Удары российских войск по объектам ВСУ он назвал своевременными и эффективными. В последние недели российские регионы неоднократно подвергались атакам беспилотников. В результате таких ударов были погибшие и раненые среди мирных жителей, в том числе дети.

Ранее 22 августа Путин заявил, что в атаках Киева проявляется его неонацистская и бандеровская сущность. По словам президента, чем сложнее для ВСУ складывается ситуация на линии боевого соприкосновения, тем более жестокими становятся удары по гражданским объектам.