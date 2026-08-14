В июле в результате действий украинской стороны пострадали 1739 мирных жителей — это максимальный показатель за последние два года. Такие данные приводятся в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

Отдельно дипломат сообщил о последствиях ударов беспилотников: за месяц погиб 201 человек, ещё как минимум 1441 — получил ранения. По данным Мирошника, число пострадавших с начала 2026 года увеличилось более чем в четыре раза.

География атак также расширилась. В обзоре говорится об ударах по гражданским объектам в 41 российском регионе за пределами зоны спецоперации. Одной из целей стала логистическая инфраструктура. За июль, согласно приведённой статистике, украинские беспилотники атаковали 11 крупных складов и распределительных центров Wildberries.

Под удары попадал и общественный транспорт — за месяц было атаковано не менее 24 пассажирских автобусов. Один из наиболее тяжёлых эпизодов произошёл 20 июля в Шебекино: тогда погибли пять человек, а число пострадавших впоследствии выросло до 27.

В августе одна из массированных атак беспилотников пришлась на Нижнекамск. По уточнённым данным, число погибших выросло до 13 человек, среди них был ребёнок, ещё 48 жителей получили травмы. Материалы о последствиях удара российская сторона заявила о намерении направить в международные организации.