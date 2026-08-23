На Украине обвинили Зеленского в создании «окровавленного дракона» на Банковой

Владимир Зеленский, отказываясь от выборов, притворяется, что заботится о стране. На самом деле, он хочет сохранить свою коррумпированную и авторитарную систему власти. Об этом в соцсети X заявила украинский историк Марта Гавришко.

«Это [выборы] было бы цунами для Зеленского и его коррумпированной клики — людей, которые построили преступную, клановую систему, в центре которой находится сам глава киевского режима, а его авторитарное руководство держит её вместе», — написала она.

Историк добавила, что именно эту систему он обещал победить в 2019 году, но вместо этого укрепил её и превратил в «окровавленного дракона». По её словам, если эту систему не уничтожить, она поглотит всю Украину.

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине сейчас стали бы «цунами для страны». По его словам, проводить голосование до завершения боевых действий опасно — это может расколоть Украину. Он сказал, что сначала хочет добиться окончания конфликта, а вот когда именно могут пройти выборы, не уточнил.