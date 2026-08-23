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Регион
23 августа, 14:59

На Украине обвинили Зеленского в создании «окровавленного дракона» на Банковой

Историк Гавришко объяснила отказ Зеленского от выборов его властолюбием

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский, отказываясь от выборов, притворяется, что заботится о стране. На самом деле, он хочет сохранить свою коррумпированную и авторитарную систему власти. Об этом в соцсети X заявила украинский историк Марта Гавришко.

«Это [выборы] было бы цунами для Зеленского и его коррумпированной клики — людей, которые построили преступную, клановую систему, в центре которой находится сам глава киевского режима, а его авторитарное руководство держит её вместе», — написала она.

Историк добавила, что именно эту систему он обещал победить в 2019 году, но вместо этого укрепил её и превратил в «окровавленного дракона». По её словам, если эту систему не уничтожить, она поглотит всю Украину.

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Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине сейчас стали бы «цунами для страны». По его словам, проводить голосование до завершения боевых действий опасно — это может расколоть Украину. Он сказал, что сначала хочет добиться окончания конфликта, а вот когда именно могут пройти выборы, не уточнил.

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Наталья Афонина
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