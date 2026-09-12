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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 12 сентября, 13:50

Лавров исключил остановку СВО на время переговоров с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия сохраняет готовность к переговорам с Киевом, но останавливать специальную военную операцию на время диалога не станет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Так что доброй воли нам не занимать. Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но на период переговоров СВО остановлена не будет», — сказал журналистам глава МИД.

Лавров также повторил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет встретиться с российским руководством. Министр напомнил, что глава киевского режима до сих пор не отменил свой же указ о запрете переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным, поэтому все слова Зеленского о готовности к дипломатии похожи на пустой звук.

Премьер Эфиопии Ахмед заявил, что Лавров с годами только молодеет
Премьер Эфиопии Ахмед заявил, что Лавров с годами только молодеет

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам по украинскому конфликту и рассчитывает в обозримой перспективе провести новую трёхстороннюю встречу с участием США. Последняя на данный момент встреча России, США и Украины состоялась 17–18 февраля 2026 года в Женеве. Это был третий раунд переговоров в таком формате: первые два прошли 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби. Затем переговорный процесс был приостановлен, так как Киев начал искать повод уйти от решения всех вопросов дипломатическим путём.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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