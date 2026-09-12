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Регион
Опубликовано 12 сентября, 13:19

Премьер Эфиопии Ахмед заявил, что Лавров с годами только молодеет

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Эфиопии указал на отличную форму главы МИД РФ Сергея Лаврова. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путины на полях саммита БРИКС в Нью-Дели Абий Ахмед напомнил, что тот недавно приезжал в Аддис-Абебу, и это было заметно.

«Мы виделись с ним уже давно, в 2019 году. А когда он приехал в этот раз, то выглядел как будто моложе», — сказал Ахмед.

Лавров посетил Эфиопию 6-8 июля. В столице африканского государства глава российского внешнеполитического ведомства провёл переговоры с Абийем Ахмедом и министром иностранных дел Гедионом Тимотевосом.

Особое значение: Путин пригласил премьера Эфиопии на саммит в октябре
Особое значение: Путин пригласил премьера Эфиопии на саммит в октябре

Ранее Владимир Путин указал на солидную динамику в товарообороте России и Эфиопии. По словам президента РФ, в прошлом году он вырос втрое.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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