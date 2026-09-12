Премьер Эфиопии Ахмед заявил, что Лавров с годами только молодеет

Премьер-министр Эфиопии указал на отличную форму главы МИД РФ Сергея Лаврова. В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путины на полях саммита БРИКС в Нью-Дели Абий Ахмед напомнил, что тот недавно приезжал в Аддис-Абебу, и это было заметно.

«Мы виделись с ним уже давно, в 2019 году. А когда он приехал в этот раз, то выглядел как будто моложе», — сказал Ахмед.

Лавров посетил Эфиопию 6-8 июля. В столице африканского государства глава российского внешнеполитического ведомства провёл переговоры с Абийем Ахмедом и министром иностранных дел Гедионом Тимотевосом.