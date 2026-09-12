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Опубликовано 12 сентября, 12:36

Особое значение: Путин пригласил премьера Эфиопии на саммит в октябре

Путин пригласил премьера Эфиопии на саммит «Россия — Африка»

Абий Ахмед и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Абий Ахмед и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Россия придаёт особое значение развитию отношений со всеми государствами Африки. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Российский лидер пригласил главу эфиопского правительства на третий саммит «Россия — Африка». Мероприятие состоится 28–29 октября в Москве, где политики также проведут очередную двустороннюю встречу.

Путин напомнил, что Эфиопия принимала активное участие в предыдущих саммитах этого формата. Нынешние переговоры, по его словам, позволяют обсудить весь комплекс совместных мероприятий.

Отдельно глава государства отметил роль Аддис-Абебы в БРИКС. Эфиопия стала полноправным участником объединения 1 января 2024 года, во время российского председательства.

По оценке Путина, начало работы эфиопской стороны в механизмах БРИКС символично совпало с российской «вахтой» в объединении. С тех пор страна вносит конструктивный вклад в его многоплановую деятельность.

Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой в Нью-Дели
Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой в Нью-Дели

Ранее Путин лично пригласил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на третий саммит «Россия — Африка». Первый форум состоялся в Сочи в 2019 году, а предстоящая встреча пройдёт в российской столице.

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Юрий Лысенко
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