Особое значение: Путин пригласил премьера Эфиопии на саммит в октябре

Россия придаёт особое значение развитию отношений со всеми государствами Африки. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Российский лидер пригласил главу эфиопского правительства на третий саммит «Россия — Африка». Мероприятие состоится 28–29 октября в Москве, где политики также проведут очередную двустороннюю встречу.

Путин напомнил, что Эфиопия принимала активное участие в предыдущих саммитах этого формата. Нынешние переговоры, по его словам, позволяют обсудить весь комплекс совместных мероприятий.

Отдельно глава государства отметил роль Аддис-Абебы в БРИКС. Эфиопия стала полноправным участником объединения 1 января 2024 года, во время российского председательства.

По оценке Путина, начало работы эфиопской стороны в механизмах БРИКС символично совпало с российской «вахтой» в объединении. С тех пор страна вносит конструктивный вклад в его многоплановую деятельность.

Ранее Путин лично пригласил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на третий саммит «Россия — Африка». Первый форум состоялся в Сочи в 2019 году, а предстоящая встреча пройдёт в российской столице.