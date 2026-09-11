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Регион
Опубликовано 11 сентября, 16:38

Путин лично пригласил президента Египта на саммит Россия-Африка в Москву

Обложка © Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Обложка © Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин пригласил египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси приехать в Москву на третий саммит Россия — Африка. Приглашение прозвучало во время двусторонней встречи на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Я помню, как под вашим руководством мы создали — это было в Сочи — новый формат Россия — Африка. И в этом году мы проводим очередное мероприятие подобного рода. Были бы рады очень видеть вас осенью этого года, в октябре в Москве в рамках этих мероприятий», — обратился Путин к ас-Сиси.

Первый саммит Россия — Африка состоялся в Сочи в 2019 году. Путин и ас-Сиси, который тогда возглавлял Африканский союз, были сопредседателями встречи. Третий саммит пройдёт в Москве 28–29 октября 2026 года. Место и сроки мероприятия ранее утвердил российский президент.

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Как писал Life.ru, российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу на полях саммита БРИКС в Индии. Последний раз политики виделись 9 мая 2025 года в Москве.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международная политика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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