Президент ЮАР Рамафоса поблагодарил Россию за поддержку на саммите G20

Президент ЮАР Сирил Рамафоса поблагодарил Россию за многостороннюю поддержку, включая помощь в проведении саммита G20 в Йоханнесбурге. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Индии.

«Мы благодарны России за многостороннюю поддержку, включая проведение саммита Группы двадцати, который прошёл в минувшем году в ЮАР. Саммит G20 был очень успешным во многом благодаря поддержке России», — сказал Рамафоса.

Он также поблагодарил российского лидера за «постоянное поступательное укрепление двусторонних отношений». По словам президента ЮАР, страна продолжит сотрудничать на международных площадках для укрепления мировой безопасности. Рамафоса добавил, что и Россия добивается этой цели.

Саммит лидеров G20 прошёл 22–23 ноября 2025 года в Йоханнесбурге и стал первой встречей «Большой двадцатки» на высшем уровне, проведённой на африканском континенте. ЮАР также стала первой африканской страной — председателем G20. Главной темой её председательства была «Солидарность, равенство и устойчивость», а в число приоритетов вошли инклюзивный экономический рост, продовольственная безопасность, искусственный интеллект и устойчивое развитие. По итогам встречи участники приняли декларацию, в которой подтвердили приверженность многостороннему сотрудничеству и уделили особое внимание проблемам Африки и стран Глобального Юга.

Напомним, XVIII саммит БРИКС пройдёт 12–13 сентября 2026 года в Нью-Дели под председательством Индии, которая возглавляет объединение в четвёртый раз. Встреча состоится в комплексе «Бхарат Мандапам» и соберёт представителей 11 государств — членов БРИКС, а также стран-партнёров и приглашённых государств. Сегодня Владимир Путин выступил на Деловом форуме БРИКС, а также встретился с Рамафосой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.