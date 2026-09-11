Путин заявил, что товарооборот между РФ и ЮАР находится на хорошем уровне

Товарооборот между РФ и ЮАР находится на хорошем уровне. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой на полях Делового саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Товарооборот не такими галопирующими темпами, но все-таки растёт», — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Путин встретился с Сирилом Рамафосой. Среди обсуждаемых тем — двустороннее сотрудничество и международная обстановка. Предыдущий контакт лидеров состоялся на полях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года.