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Регион
Опубликовано 11 сентября, 15:16

Путин заявил, что товарооборот между РФ и ЮАР находится на хорошем уровне

Владимир Путин и Сирил Рамафоса. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Владимир Путин и Сирил Рамафоса. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Товарооборот между РФ и ЮАР находится на хорошем уровне. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе встречи с южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой на полях Делового саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Товарооборот не такими галопирующими темпами, но все-таки растёт», — сказал глава государства.

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Напомним, Владимир Путин встретился с Сирилом Рамафосой. Среди обсуждаемых тем — двустороннее сотрудничество и международная обстановка. Предыдущий контакт лидеров состоялся на полях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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