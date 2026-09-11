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Регион
Опубликовано 11 сентября, 15:04

Путин поблагодарил ЮАР за поддержку российских инициатив в ООН

Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Россия благодарна Южно-Африканской Республике за поддержку российских инициатив в Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.

Переговоры прошли в Нью-Дели на полях саммита БРИКС, куда российский лидер прибыл с трёхдневным рабочим визитом.

«Отмечаем общность наших подходов к ключевым международным и региональным проблемам. Благодарны за поддержку российских инициатив в Организации Объединённых Наций», — сказал Путин.

Россия и ЮАР взаимодействуют в рамках БРИКС, ООН и других международных площадок. Москва и Претория также развивают двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и политической сферах.

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Напомним, ранее состоялась встреча Путина с Рамафосой. На повестке — вопросы двустороннего сотрудничества и международная обстановка. Предыдущая личная встреча политиков состоялась в октябре 2024 года в Казани на полях XVI саммита БРИКС. Тогда лидеры обсуждали развитие российско-южноафриканских отношений, прежде всего торгово-экономическое сотрудничество, а также взаимодействие двух стран на международных площадках. Путин отмечал рост товарооборота и заинтересованность Москвы в расширении связей с ЮАР. После этого президенты неоднократно контактировали по телефону, в том числе обсуждая украинское урегулирование и международную повестку.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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