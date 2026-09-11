Путин поблагодарил ЮАР за поддержку российских инициатив в ООН

Россия благодарна Южно-Африканской Республике за поддержку российских инициатив в Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.

Переговоры прошли в Нью-Дели на полях саммита БРИКС, куда российский лидер прибыл с трёхдневным рабочим визитом.

«Отмечаем общность наших подходов к ключевым международным и региональным проблемам. Благодарны за поддержку российских инициатив в Организации Объединённых Наций», — сказал Путин.

Россия и ЮАР взаимодействуют в рамках БРИКС, ООН и других международных площадок. Москва и Претория также развивают двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и политической сферах.

Напомним, ранее состоялась встреча Путина с Рамафосой. На повестке — вопросы двустороннего сотрудничества и международная обстановка. Предыдущая личная встреча политиков состоялась в октябре 2024 года в Казани на полях XVI саммита БРИКС. Тогда лидеры обсуждали развитие российско-южноафриканских отношений, прежде всего торгово-экономическое сотрудничество, а также взаимодействие двух стран на международных площадках. Путин отмечал рост товарооборота и заинтересованность Москвы в расширении связей с ЮАР. После этого президенты неоднократно контактировали по телефону, в том числе обсуждая украинское урегулирование и международную повестку.