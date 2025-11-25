Дочь экс-главы ЮАР объявила себя жертвой обмана после отправки африканцев в ВСУ

Член национальной ассамблеи Южной Африки и дочь экс-главы ЮАР Дудузиле Зума-Самбула заявила, что сама стала жертвой мошенников и не занималась никакой вербовкой сограждан для участия в спецоперации на стороне Киева. Об этом женщина написала в заявлении, поданном в полицию ЮАР, сообщает Independent Online (IOL).

«Я не была вербовщиком, агентом, оператором или посредником в какой-либо незаконной деятельности. Я сама жертва обмана, введения в заблуждение и манипуляций», — сказала Зума.

По её словам, через мессенджер с ней связался незнакомец по имени Блессинг Рулани Хоза, который предложил ей пройти «законную парамилитарную программу подготовки в России». Мужчина убеждал её, что проект абсолютно законный и открыт для всех, в рамках программы якобы можно организовать подготовку телохранителей, тем более что Зума занимается политикой в ЮАР.

Женщина поверила незнакомцу и за свой счёт поехала в Россию, где сначала сама прошла месяц обучения, где были, по её словам, только «небоевые, контролируемые мероприятия». Зума призналась, что понятия не имела о том, что программа подпольная, криминальная и неофициальная. После этого она отправила на «подготовку телохранителей» 22 граждан ЮАР, среди которых были и её родственники. Через некоторое время женщина узнала, что все они отправлены неизвестными на Украину и попали в ряды ВСУ. Заявление на Зуму написала её сестра, которая и обвинила её в вербовке и помощи Киеву.