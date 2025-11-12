Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

12 ноября, 07:40

В Петербурге задержали ярого фаната РДК* за вербовку новых адептов в соцсетях

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге задержали ярого фаната украинских террористических группировок. Кадры оперативных действий оказались в распоряжении Life.ru.

По данным следствия, житель Петербурга 1973 года рождения в интернете публично оправдывал деятельность запрещённых в России организаций «Русский добровольческий корпус»* и «Легион «Свобода России»*. Помимо этого, задержанный размещал в открытом доступе инструкции по вступлению в эти формирования и призывал граждан Российской Федерации оказывать им активное содействие.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о пропаганде терроризма, максимальное наказание по которой достигает 7 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

На Урале арестовали священника за «респект» основателю РДК*
На Урале арестовали священника за «респект» основателю РДК*

Ранее Life.ru рассказывал, что в том же Санкт-Петербурге местному жителю дали 5 с половиной лет тюрьмы за одобрение деятельности РДК*. Он призывал людей вступать в эту группировку и радовался, когда её члены убивали российских солдат.

*Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории России.

