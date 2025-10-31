Жителю Петербурга дали 5,5 года тюрьмы за одобрение деятельности РДК*

В Санкт-Петербурге вынесли приговор местному жителю 1977 года рождения, признанному виновным в пропаганде терроризма. Об этом Life.ru сообщили в правоохранительных органах.

Задержание петербуржца, обвинённого в пропаганде терроризма. Видео © Life.ru

Мужчина публиковал в социальных сетях и мессенджерах одобрительные комментарии под постами «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) и выражал радость по поводу убийства российских военнослужащих. Кроме того, он призывал сторонников «Фонда борьбы с коррупцией»* вступать в РДК*.

Мужчина был задержан в феврале текущего года. 1-й Западный окружной военный суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Life.ru сообщал, что Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор журналисту Дмитрию Колезеву**, заочно осуждённому на 7,5 года лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Кассационная инстанция отклонила жалобу защиты Колезева**, подтвердив законность приговора фигуранту, который распространял через социальные сети ложные сведения об убийствах мирных жителей в Буче российскими военными. Суд подчеркнул, что журналист публиковал материалы, содержащие негативное и враждебное отношение к власти и гражданам России, а также к действиям Вооружённых сил РФ. Колезев** покинул территорию России после начала спецоперации, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

