Суд оставил в силе приговор Колезеву* за фейки об Армии России

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор журналисту Дмитрию Колезеву*, осуждённому заочно на 7,5 лет лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Об этом говорится в судебных материалах, сообщает РИА «Новости».

Кассационная инстанция в октябре отклонила жалобу защиты Колезева*, подтвердив тем самым законность ранее вынесенного приговора. Согласно материалам дела, Колезев* распространял через социальные сети ложные сведения о якобы совершённых российскими военными убийствах мирных жителей в Буче. В судебных документах подчёркивается, что журналист публиковал материалы, «содержащие негативное и агрессивно-враждебное отношение к действующей власти и гражданам России, а также к действиям Вооружённых сил РФ, направленные на возбуждение у неопределённого круга лиц аналогичной ненависти и вражды».

Защита Колезева* настаивала на оправдании, утверждая, что позиция журналиста сложилась до публикации официальной версии Минобороны РФ о событиях в Буче.

После начала спецоперации на Украине Колезев* покинул территорию России. В РФ он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина по обвинению в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. По версии следствия, Сюткин размещал в социальных сетях недостоверные сведения о действиях российских военных в зоне проведения СВО, в том числе в отношении мирного населения. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в публикациях Сюткина признаков распространения фейков.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.