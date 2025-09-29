СК возбудил дело против уехавшей журналистки Лученко* за фейки об армии России

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лученко*, признанной в России иноагентом. Её подозревают в публикации недостоверной информации о Вооружённых силах РФ и намерены объявить в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Ксении Лученко*. Она подозревается в совершении преступления... «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», — говорится в сообщении.

Журналистка разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с недостоверной информацией о действиях Вооружённых сил РФ за границей. Сейчас рассматривается вопрос о её объявлении в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, подозреваемая находится за пределами России.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ ключил в список иностранных агентов видеоблогера Дмитрия Пуркина*, журналистку Ксению Лученко* и «Независимую ассоциацию врачей»*. Также в реестре — движение «Европейский Петербург»*, организация «Земский съезд»*, правозащитница Лутфие Зудиева* и политолог Михаил Комин*.