Блогер Пуркин* и «Независимая ассоциация врачей»* внесены в список иноагентов
Обложка © VK / Дмитрий Пуркин, © expert-doctors.site
Минюст РФ включил в список иностранных агентов видеоблогера Дмитрия Пуркина*, журналистку Ксению Лученко* и «Независимую ассоциацию врачей»*.
Также в реестре — движение «Европейский Петербург»*, организация «Земский съезд»*, правозащитница Лутфие Зудиева* и политолог Михаил Комин*.
А ранее общественники попросили признать иноагентом актрису Чулпан Хаматову. Артистка, которая ранее делала русофобские заявления и критиковала действия сторонников СВО, призналась, что ей хотелось бы вновь посетить Россию. Хаматова откровенно высказалась, что после слова «Москва» у неё перехватывает дыхание.
* Внесены в России в реестр иноагентов.