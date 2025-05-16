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Регион
16 мая, 14:24

Блогер Пуркин* и «Независимая ассоциация врачей»* внесены в список иноагентов

Обложка © VK / Дмитрий Пуркин, © expert-doctors.site

Обложка © VK / Дмитрий Пуркин, © expert-doctors.site

Минюст РФ включил в список иностранных агентов видеоблогера Дмитрия Пуркина*, журналистку Ксению Лученко* и «Независимую ассоциацию врачей»*.

Также в реестре — движение «Европейский Петербург»*, организация «Земский съезд»*, правозащитница Лутфие Зудиева* и политолог Михаил Комин*.

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Сбежавший на Украину первый иноагент-журналист оставил в России долги на миллионы рублей

А ранее общественники попросили признать иноагентом актрису Чулпан Хаматову. Артистка, которая ранее делала русофобские заявления и критиковала действия сторонников СВО, призналась, что ей хотелось бы вновь посетить Россию. Хаматова откровенно высказалась, что после слова «Москва» у неё перехватывает дыхание.

* Внесены в России в реестр иноагентов.

Александра Вишнякова
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