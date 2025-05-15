Сбежавший на Украину первый иноагент-журналист оставил в России долги на миллионы рублей
Журналист-иноагент Евгений Киселёв* оставил в России долги на 3,2 млн рублей
Евгений Киселёв*. Фото © YouTube / Евгений Киселёв
Журналист, бывший ведущий НТВ Евгений Киселёв* должен погасить около 3,2 миллиона рублей долга по кредитам и «иноагентским» штрафам. Это следует из судебных документов и данных приставов, которые есть в распоряжении РИА «Новости».
С 2016 по 2025 год приставы возбуждали на бежавшего на Украину журналиста ряд исполнительных производств. Почти 2,6 миллиона рублей значится как «задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)», 6 тысяч рублей – «штрафы налогового органа по КоАП РФ», около 210 тысяч рублей — это «налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных)», 130 тысяч и 22 тысячи рублей – задолженность по земельному и транспортному налогам соответственно. Остальное – это несколько «иноагентских» штрафов.
Напомним, в феврале 2024 года Росфинмониторинг включил бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселёва*, который был первым в стране признан иноагентом, в перечень экстремистов и террористов. Сейчас он находится в розыске.
* Внесён в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.