На Урале арестовали священника за «респект» основателю РДК*

Свердловский иеромонах Евгений Пинчук арестован за публичное оправдание деятельности запрещённой на территории России националистической организации «Русский добровольческий корпус»*. До этого он уже был осуждён за дискредитацию ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Иеромонах-раскольник РПЦЗ («Русская православная церковь заграницей под омофором митрополита Агафангела». — Прим. Life.ru) Евгений Пинчук снова оказался на скамье подсудимых. На этот раз Пинчук в одном из Telegram-каналов оправдал деятельность националистической организации, признанной террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ», — говорится в сообщении.

У иеромонаха провели обыски дома и возбудили на него уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Пинчук выразил «респект» основателю террористической организации. После чего суд поместил иеромонаха под стражу на два месяца.

Ранее суд приговорил жителя Москвы к десяти годам колонии строгого режима за вербовку людей в ряды запрещённой в России украинской организации РДК*. Суд признал его виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, то есть в склонении и вербовке к террористической деятельности. Согласно приговору, первые три года мужчина проведёт в тюрьме, а оставшиеся семь — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

