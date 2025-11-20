Дочь экс-главы ЮАР Зумы подозревают в вербовке наёмников для ВСУ

Дочь бывшего президента ЮАР Дудузила Зума оказалась в центре внимания из-за подозрений в вербовке мужчин для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Граждан ЮАР и Ботсваны обманом отправили на фронт, где те пропали без вести, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на переписку и источники, знакомые с ситуацией. Зума предлагала мужчинам пройти подготовку телохранителей для работы в своей политической партии. Однако около 20 человек, уехавших в июле, подписали контракты и оказались на линии фронта. Их родственники потеряли с ними связь в августе.

Расследование продолжается. Участие в иностранных конфликтах считается уголовным преступлением в ЮАР.