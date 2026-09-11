Путин встретился с президентом ЮАР Рамафосой в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин провёл встречу с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА «Новости». Переговоры состоялись в рамках мероприятий, предваряющих саммит БРИКС.

Беседа с лидером ЮАР была включена в программу трёхдневного визита российского президента в Индию. На повестке — вопросы двустороннего сотрудничества и международная обстановка.

Последний раз Путин и Рамафоса общались по телефону в феврале 2026 года. Тогда лидеры затронули торгово-экономическое сотрудничество, международную повестку и координацию России и ЮАР в БРИКС и «Группе двадцати».

Ранее в пятницу российский лидер провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и выступил на Деловом форуме БРИКС.

Основная программа XVIII саммита объединения пройдёт 12–13 сентября. Участники обсудят мировую экономику, торговлю, инвестиции, энергетическую безопасность, технологии и трансграничные расчёты.

Напомним, Владимир Путин находится в Индии с рабочим визитом с 11 по 13 сентября. Как ранее сообщал Life.ru, в его программе предусмотрены заседания лидеров БРИКС, двусторонние переговоры, посещение тематических выставок и участие в торжественном приёме от имени индийского премьер-министра Нарендры Моди.