«Дано не каждому»: Индолог раскрыла, почему Моди подарил Путину редкий «Тирукурал», а не «Рамаяну»

Премьер Индии Нарендра Моди неслучайно выбрал «Тирукурал» в качестве подарка президенту России Владимиру Путину. Книга занимает особое место в тамильской культуре, а сам жест должен был подчеркнуть интерес России к истории и традициям Индии, рассказала востоковед, индолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян в беседе с Life.ru.

Моди был уверен, что Путин поймёт ценность и мудрость книги, что дано не каждому. Татьяна Шаумян Востоковед, индолог

«Тирукурал» относится к наиболее почитаемым произведениям тамильской литературы. По словам индолога, книга затрагивает вопросы этики, любви и духовных ценностей, поэтому на протяжении веков привлекает не только исследователей, но и политиков и общественных деятелей.

Шаумян обратила внимание, что Моди мог выбрать куда более известные за пределами Индии произведения — например, «Рамаяну» или «Махабхарату». Однако именно «Тирукурал», по её мнению, позволил сделать подарок более редким и символичным.

Это не то, что продается на всех углах. «Рамаяна» и «Махабхарата» хорошо известны в мире, а это нечто оригинальное и новое. Татьяна Шаумян Востоковед, индолог

Подаренное издание выполнено в сине-золотом переплёте и включает тамильский текст вместе с переводом и пояснениями. По словам Шаумян, выбор такой книги можно рассматривать как знак внимания к индийской культуре и одновременно как жест благодарности за интерес к ней со стороны России.