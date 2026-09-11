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Опубликовано 11 сентября, 13:31

«Дано не каждому»: Индолог раскрыла, почему Моди подарил Путину редкий «Тирукурал», а не «Рамаяну»

Индолог Шаумян: Моди был уверен, что Путин поймёт мудрость подаренной книги

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер Индии Нарендра Моди неслучайно выбрал «Тирукурал» в качестве подарка президенту России Владимиру Путину. Книга занимает особое место в тамильской культуре, а сам жест должен был подчеркнуть интерес России к истории и традициям Индии, рассказала востоковед, индолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян в беседе с Life.ru.

Моди был уверен, что Путин поймёт ценность и мудрость книги, что дано не каждому.

Татьяна Шаумян

Востоковед, индолог

Моди был уверен, что Путин поймёт ценность и мудрость книги, что дано не каждому.
Моди был уверен, что Путин поймёт ценность и мудрость книги, что дано не каждому.

«Тирукурал» относится к наиболее почитаемым произведениям тамильской литературы. По словам индолога, книга затрагивает вопросы этики, любви и духовных ценностей, поэтому на протяжении веков привлекает не только исследователей, но и политиков и общественных деятелей.

Шаумян обратила внимание, что Моди мог выбрать куда более известные за пределами Индии произведения — например, «Рамаяну» или «Махабхарату». Однако именно «Тирукурал», по её мнению, позволил сделать подарок более редким и символичным.

Это не то, что продается на всех углах. «Рамаяна» и «Махабхарата» хорошо известны в мире, а это нечто оригинальное и новое.

Татьяна Шаумян

Востоковед, индолог

Это не то, что продается на всех углах. «Рамаяна» и «Махабхарата» хорошо известны в мире, а это нечто оригинальное и новое.
Это не то, что продается на всех углах. «Рамаяна» и «Махабхарата» хорошо известны в мире, а это нечто оригинальное и новое.

Подаренное издание выполнено в сине-золотом переплёте и включает тамильский текст вместе с переводом и пояснениями. По словам Шаумян, выбор такой книги можно рассматривать как знак внимания к индийской культуре и одновременно как жест благодарности за интерес к ней со стороны России.

От обороны до космоса: Путин и Моди обсудили ключевые направления сотрудничества России и Индии
От обороны до космоса: Путин и Моди обсудили ключевые направления сотрудничества России и Индии

Ранее Life.ru рассказывал о программе визита Владимира Путина в Индию и его переговорах с Нарендрой Моди. Российский президент находится в стране 11–13 сентября и принимает участие в саммите БРИКС.

Главные события международной дипломатии и отношения России с другими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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