От обороны до космоса: Путин и Моди обсудили ключевые направления сотрудничества России и Индии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились продолжать укрепление особого и привилегированного стратегического партнёрства двух стран. Переговоры лидеров прошли в Нью-Дели, сообщил индийский МИД.

Стороны обсудили сотрудничество практически по всем ключевым направлениям. В повестку вошли политика, экономика, оборона, энергетика, космос, мобильность кадров и гуманитарные связи.

«Лидеры договорились продолжать совместную работу по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнёрства между двумя странами, которое демонстрирует значительный рост и устойчивость на фоне геополитической неопределённости», — говорится в сообщении МИД Индии.

Моди после переговоров отметил, что был рад вновь встретиться с Путиным менее чем через две недели после их встречи в Бишкеке. По словам индийского премьера, особое внимание стороны уделили расширению торгово-экономических связей и реализации программы экономического сотрудничества до 2030 года. Также обсуждались инфраструктура, энергетика, технологии, оборона и культура.

Отдельной темой стали международные конфликты. Путин и Моди обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе, в том числе о её влиянии на морскую торговлю и безопасность индийских моряков.

Моди вновь заявил, что урегулировать конфликты необходимо путём диалога и дипломатии. Индия, по его словам, готова содействовать мирным усилиям.

Кроме того, лидеры обсудили взаимодействие Москвы и Нью-Дели на международных площадках. Особое внимание уделили БРИКС, председателем которого в 2026 году является Индия. Моди рассказал Путину об усилиях Нью-Дели в период председательства, направленных на повышение глобального благосостояния.

Ранее сообщалось, что Путин и Моди на одном лимузине приехали на выставку «Иннопром» в Нью-Дели. На автомобиле Mercedes были установлены штандарт президента России и флаг Индии.

XVIII саммит БРИКС проходит 11–13 сентября 2026 года в Нью-Дели под председательством Индии. Центральная встреча лидеров запланирована на 12 сентября. Участники обсуждают расширение торгово-экономического сотрудничества, реформирование международных институтов, энергетику, расчёты в национальных валютах и актуальные международные конфликты. В 2026 году исполняется 20 лет с момента создания БРИКС.