Путин и Моди на одном лимузине приехали на выставку «Иннопром» в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе посетили международную промышленную выставку «Иннопром. Индия» в Нью-Дели. Туда лидеры поехали на лимузине индийского премьера после двусторонних переговоров.

На автомобиле Mercedes установлены штандарт президента России и флаг Индии. Встреча лидеров прошла в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан», а переговоры Путина и Моди продолжались 45 минут.

Выставка «Иннопром. Индия» проходит в Нью-Дели с 9 по 11 сентября. В ней участвуют более 120 российских и индийских компаний, представляющих решения для промышленности, энергетики, транспорта, цифровых технологий и других отраслей.

Напомним, что встреча Путина и Моди прошла на саммите БРИКС в Нью-Дели, в центре «Бхарат Мандапан». Лидеры обсудили отношения между Россией и Индией и главные направления сотрудничества. При этом визит Путина сразу стал популярной темой в индийских соцсетях — ещё когда он только спустился с трапа самолёта. Причиной стал один его жест.