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Регион
Опубликовано 11 сентября, 16:14

Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси на полях саммита БРИКС

Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообщались на полях саммита БРИКС в Индии. Ранее в Кремле уже анонсировали встречу политиков.

Встреча Путина с лидером Египта. Видео © Life.ru

Инициатива о проведении переговоров с Путиным поступила от египетской стороны. В Кремле не раз называли Египет одним из ключевых партнёров России на Ближнем Востоке и в Африке. Последняя личная встреча Путина и Фаттаха ас-Сиси состоялась 9 мая 2025 года в Москве, куда египетский президент приехал на мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Путин и Моди пообщались на полях саммита БРИКС в Индии
Путин и Моди пообщались на полях саммита БРИКС в Индии

Ранее Life.ru писал, что Путин принял участие в Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Российского лидера встретили долгими аплодисментами перед его выступлением на пленарном заседании. Наша делегация на форуме насчитывает около 300 человек. В неё вошли представители экономических ведомств, банков, деловых объединений и крупных компаний.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международная политика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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