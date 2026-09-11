Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси на полях саммита БРИКС
Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообщались на полях саммита БРИКС в Индии. Ранее в Кремле уже анонсировали встречу политиков.
Встреча Путина с лидером Египта. Видео © Life.ru
Инициатива о проведении переговоров с Путиным поступила от египетской стороны. В Кремле не раз называли Египет одним из ключевых партнёров России на Ближнем Востоке и в Африке. Последняя личная встреча Путина и Фаттаха ас-Сиси состоялась 9 мая 2025 года в Москве, куда египетский президент приехал на мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Life.ru писал, что Путин принял участие в Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Российского лидера встретили долгими аплодисментами перед его выступлением на пленарном заседании. Наша делегация на форуме насчитывает около 300 человек. В неё вошли представители экономических ведомств, банков, деловых объединений и крупных компаний.
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