Путин: Товарооборот России и Эфиопии вырос втрое в 2025 году
Абий Ахмед и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
В прошлом году был зафиксирован кратный рост товарооброта между РФ и Эфиопией, в этом направлении «набран солидный темп». Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ход встречи с премьер-министром африканского государства Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.
«По итогам 2025 года товарооборот вырос более чем в три раза, продолжает расти. Это хороший показатель», — сказал российский лидер.
Напомним, Владимир Путин встретился с Абийем Ахмедом. Переговоры между лидерами состоялись после официального заседания глав стран — участников объединения.
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