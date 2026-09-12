Путин: Товарооборот России и Эфиопии вырос втрое в 2025 году

В прошлом году был зафиксирован кратный рост товарооброта между РФ и Эфиопией, в этом направлении «набран солидный темп». Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ход встречи с премьер-министром африканского государства Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

«По итогам 2025 года товарооборот вырос более чем в три раза, продолжает расти. Это хороший показатель», — сказал российский лидер.

Напомним, Владимир Путин встретился с Абийем Ахмедом. Переговоры между лидерами состоялись после официального заседания глав стран — участников объединения.