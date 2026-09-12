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Опубликовано 12 сентября, 12:22

Страны БРИКС назвали полёт Гагарина исторической вехой для всего человечества

Юрий Гагарин. Обложка © Wikipedia / Mos.ru

Юрий Гагарин. Обложка © Wikipedia / Mos.ru

Лидеры стран БРИКС назвали первый полёт Юрия Гагарина в космос исторической вехой, открывшей новые горизонты для всего человечества. Об этом говорится в Делийской декларации, принятой на саммите объединения.

«Мы также тепло приветствуем 65-летие первого полёта человека в космос, совершённого Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, который стал исторической вехой в освоении космического пространства и открыл новые горизонты для всего человечества», — указано в документе.

Итоговая декларация XVIII саммита БРИКС была принята странами объединения единогласно. Встреча лидеров проходит в Нью-Дели 12 — 13 сентября.

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Татьяна Миссуми
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