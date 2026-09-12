Много стволов — одна крона: Лидеры БРИКС посадили символ единства

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран БРИКС посадил в Нью-Дели дерево баньян, символизирующее единство участников объединения. Торжественная церемония состоялась в рамках XVIII саммита.

Владимир Путин и лидеры стран БРИКС сажают баньян. Видео © Life.ru

Главы государств взяли специально подготовленные лопаты и аккуратно присыпали землёй саженец. Баньян представляет собой рослый фикус, типичный для индийской флоры.

Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что раскидистая крона растения символизирует объединение усилий ради общего будущего. Баньян способен занимать большую площадь и со временем превращаться в целую древесную рощу.

Особое значение имеет многоствольность растения. Множество тонких стволов постепенно образуют прочную колонну — подобно странам БРИКС, которые становятся сильнее благодаря совместной работе.

В Индии баньян считается священным растением. Под его кроной медитировали будды и аскеты, вершился суд, шла торговля и проводились религиозные праздники.

Накануне Путин заявил, что на площадке БРИКС формируются контуры нового справедливого и демократического миропорядка. Российский лидер также приветствовал участие Малайзии в работе объединения.