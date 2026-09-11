Президент России Владимир Путин принял участие в Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. Мероприятие проходит в рамках саммита объединения в столице Индии.

Перед открытием форума Путин вместе с другими лидерами сфотографировался с руководителями Делового совета БРИКС и Женского делового альянса. Ожидается, что российский президент выступит на пленарном заседании. Он намерен представить инициативы по развитию торговли, инвестиций и транспортного сотрудничества внутри БРИКС.

Деловой форум ежегодно проходит в преддверии саммита и служит площадкой для общения предпринимателей и представителей власти из стран объединения. В российскую делегацию вошли около 300 человек. Среди них — представители экономических ведомств, деловых объединений и крупных компаний.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Встреча состоялась в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан».