Путин заявил о формировании нового миропорядка в рамках БРИКС
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В рамках БРИКС формируются контуры нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Нью-Дели.
«Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», — сказал российский лидер.
Путин также поприветствовал участие Малайзии в работе объединения. Страна получила статус государства-партнёра БРИКС в 2024 году, когда председателем объединения была Россия.
Ранее Life.ru сообщал о встрече Владимира Путина с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом в Нью-Дели. Контакты двух лидеров в последние годы стали регулярными. До нынешней встречи они виделись летом 2026 года на саммите Россия — АСЕАН в Казани, а в 2027 году Москва и Куала-Лумпур отметят 60-летие дипломатических отношений.
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