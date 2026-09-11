Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 18:11

Путин провёл переговоры с премьером Малайзии на полях саммита БРИКС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Встреча продолжила серию двусторонних контактов российского президента.

Предыдущая встреча политиков состоялась летом 2026 года в Казани на саммите Россия — АСЕАН. До этого премьер Малайзии приезжал в Москву с официальным визитом, а в 2024 году участвовал в Восточном экономическом форуме.

Россия и Малайзия развивают сотрудничество в торговле, энергетике и финансах. Страны также взаимодействуют на международных площадках.

Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси на полях саммита БРИКС
Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси на полях саммита БРИКС

Ранее Life.ru сообщал, что встреча Путина и Анвара Ибрагима была запланирована на 11 сентября в Нью-Дели. Тогда в Кремле отмечали регулярный характер контактов между лидерами двух стран. Последний раз они виделись в июне 2026 года в Казани, а в 2027 году Россия и Малайзия отметят 60-летие дипломатических отношений.

Главные события международной дипломатии и встречи мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Малайзия
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar