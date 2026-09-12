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Опубликовано 12 сентября, 11:35

«Матушка-земля» зазвучала в Нью-Дели: Индия показала встречу Путина и Моди

Кабмин Индии показал видео встреч Путина и Моди под песню «Матушка-земля»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство Индии смонтировало видеоролик о встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди под русскую песню «Матушка-земля». Кадры опубликованы кабмином в соцсети.

Втреча Путина и Моди. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mygovindia

В ролик вошли рукопожатие лидеров и фрагменты их переговоров на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Авторы также показали совместное посещение Путиным и Моди промышленной выставки «Иннопром Индия». Отдельное место в видео занял обмен подарками. Индийский премьер вручил российскому президенту издание древнего тамильского трактата «Тирукурал» с переводом на русский язык.

Книга посвящена вопросам нравственности, управления государством, любви и повседневной жизни. Авторство сборника афоризмов приписывают древнеиндийскому поэту и философу Тируваллувару.

Во время переговоров Путин и Моди обсудили сотрудничество России и Индии в политике, экономике, энергетике, обороне и космосе. Нынешняя встреча лидеров стала второй с начала года.

Один жест Путина у трапа самолёта неожиданно завирусился в Индии
Один жест Путина у трапа самолёта неожиданно завирусился в Индии

Ранее индолог Татьяна Шаумян объяснила Life.ru символический смысл подарка. По её словам, Моди выбрал редкое произведение, поскольку был уверен, что Путин сможет оценить мудрость и культурную ценность «Тирукурала».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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